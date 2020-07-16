"Руки геть від мови!": Под Радой собирается многолюдный митинг
Под Верховной Радой утром 16 июля проходит акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.
Источник: "Громадське радио", "Укринформ"
Детали: Участники держат плакаты в поддержку украинского языка.
Акція під Верховною Радою— Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 16, 2020
Фото: Мар'яна Чорнієвич/Громадське радіо pic.twitter.com/ZqvkjH8Pvw
На площади под парламентом находятся более 1000 человек, сообщает корреспондент "Укринформа".
В то же время люди постоянно продолжают подходить под Раду.
Они держат украинские флаги, некоторые одеты в вышиванки, у многих и защитные маски с вышивкой.
Что было ранее: Верховная Рада опубликовала прядок дня на 16 июля, в котором отсутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".
Справка: Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.
Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.
Предыстория:
- 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента этот законопроект.
- Нардепы "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.
- Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживать его при вынесении в зал.
- Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта.