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"Руки геть від мови!": Под Радой собирается многолюдный митинг

Четверг, 16 июля 2020, 09:49
Укринформ

Под Верховной Радой утром 16 июля проходит акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.

Источник: "Громадське радио", "Укринформ"

Детали: Участники держат плакаты в поддержку украинского языка.

 
 

На площади под парламентом находятся более 1000 человек, сообщает корреспондент "Укринформа".

В то же время люди постоянно продолжают подходить под Раду.

Они держат украинские флаги, некоторые одеты в вышиванки, у многих и защитные маски с вышивкой.

Темы: языкакцииВерховная Рада


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