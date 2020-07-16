"Руки геть від мови!": Под Радой собирается многолюдный митинг

Под Верховной Радой утром 16 июля проходит акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.

Источник: "Громадське радио", "Укринформ"

Детали: Участники держат плакаты в поддержку украинского языка.

Акція під Верховною Радою



Фото: Мар'яна Чорнієвич/Громадське радіо pic.twitter.com/ZqvkjH8Pvw — Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 16, 2020

На площади под парламентом находятся более 1000 человек, сообщает корреспондент "Укринформа".

В то же время люди постоянно продолжают подходить под Раду.

Они держат украинские флаги, некоторые одеты в вышиванки, у многих и защитные маски с вышивкой.

Что было ранее: Верховная Рада опубликовала прядок дня на 16 июля, в котором отсутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Справка: Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

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