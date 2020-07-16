"Руки геть від мови!": Под Радой собирается многолюдный митинг
Четверг, 16 июля 2020, 09:49
Под Верховной Радой утром 16 июля проходит акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.
Источник: "Громадське радио", "Укринформ"
Детали: Участники держат плакаты в поддержку украинского языка.
Акція під Верховною Радою— Громадське радіо (@HromadskeRadio) July 16, 2020
Фото: Мар'яна Чорнієвич/Громадське радіо pic.twitter.com/ZqvkjH8Pvw
На площади под парламентом находятся более 1000 человек, сообщает корреспондент "Укринформа".
В то же время люди постоянно продолжают подходить под Раду.
Они держат украинские флаги, некоторые одеты в вышиванки, у многих и защитные маски с вышивкой.