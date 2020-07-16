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"Руки геть від мови!": Под Радой собирается многолюдный митинг

Четверг, 16 июля 2020, 09:49
Руки геть від мови!: Под Радой собирается многолюдный митинг
Укринформ

Под Верховной Радой утром 16 июля проходит акция против законопроекта "слуги народа" Максима Бужанского об отмене обучения на украинском языке в учебных заведениях.

Источник: "Громадське радио", "Укринформ"

Детали: Участники держат плакаты в поддержку украинского языка.

 
 

На площади под парламентом находятся более 1000 человек, сообщает корреспондент "Укринформа".

В то же время люди постоянно продолжают подходить под Раду.

Они держат украинские флаги, некоторые одеты в вышиванки, у многих и защитные маски с вышивкой.

Что было ранее: Верховная Рада опубликовала прядок дня на 16 июля, в котором отсутствует скандальный законопроект "Слуги народа" Максима Бужанского № 2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях".

Справка: Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует переход учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Комитет Верховной Рады законопроект Бужанского отклонил.

Предыстория:

  • 13 июля заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента этот законопроект.
  • Нардепы "Евросолидарности" призвали украинцев мобилизоваться у стен парламента 16 июля, чтобы не допустить принятия законопроекта.
  • Часть депутатов "Слуги народа" заявили, что обеспокоены общественной реакцией на законопроект Бужанского, поэтому не будут поддерживать его при вынесении в зал.
  • Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень выступил против законопроекта.

"Украинская правда" в Threads

Темы: языкакцииВерховная Рада
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