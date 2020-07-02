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Жара до +39°, грозы лишь в одном регионе – прогноз

Четверг, 2 июля 2020, 12:27
Юлия Баир

В ближайшие сутки в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди, на остальной территории – жарко и в основном сухо.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра, синоптик Наталья Диденко

Детали: 3 июля на западе страны ожидаются умеренные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На Закарпатье и в Карпатах, а днем и на Прикарпатье – значительные дожди. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

На остальной территории без осадков, только в Житомирской, а днем местами в Винницкой, Киевской и Черниговской областях кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 15-20°, на морском побережье до 23°. Днем 29-34° тепла, на юге и востоке страны местами 35-37° выше нуля.

Ветер переменных направлений, 3-10 м/с.

В Киеве пятница без осадков, ветер южный, 5-8 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 32-34° тепла.

4 июля в западных, северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза, днем при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-30° тепла.

На остальной территории сухая и жаркая погода с температурой ночью 19-24°, днем 31-36° выше нуля. В южных, восточных и Днепропетровской областях местами 37-39° тепла.

Ветер преимущественно северный, на востоке – юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в субботу – местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29° выше нуля.

Прямая речь Диденко: "Ближайшее ослабление жары в Киеве - суббота и воскресенье, но незначительное. А более ощутимый свежий воздух придет в столицу с 8-9 июля, как раз после Ивана.

Дополнительно: 2 июля в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях была 23-28°, в Днепре в пределах Киева - 24°.

Темы: погода


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