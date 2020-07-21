В Луцке освободили трех заложников террориста
Вторник, 21 июля 2020, 20:46
Министерство внутренних дел освободило трех заложников, которых держал в автобусе луцкий террорист.
Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, его заместитель Антон Геращенко в Facebook
Прямая речь Авакова: "Коваль забрал трех заложников".
Детали: Евгений Коваль - заместитель председателя Нацполиции.
Геращенко уточнил, что среди освобожденных – пожилая женщина, подросток и молодая беременная женщина.
Ранее сообщалось, что среди заложников есть две беременные женщины.
Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020
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Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- В интернете за авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника", которая описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. По словам Плохого, единственное, чего он не может, - это "не быть преступником", поэтому исправить его невозможно.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
- Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
Украинская правда