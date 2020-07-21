В Луцке освободили трех заложников террориста

Министерство внутренних дел освободило трех заложников, которых держал в автобусе луцкий террорист.

Источник: глава МВД Арсен Аваков в Twitter, его заместитель Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь Авакова: "Коваль забрал трех заложников".

Детали: Евгений Коваль - заместитель председателя Нацполиции.

Геращенко уточнил, что среди освобожденных – пожилая женщина, подросток и молодая беременная женщина.

Ранее сообщалось, что среди заложников есть две беременные женщины.

Коваль забрал трех заложников pic.twitter.com/t0WA6OLEbi — Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 21, 2020

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