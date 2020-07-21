У луцкого террориста были сообщники – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что у террориста, захватившего автобус в Луцке, были сообщники.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка".

Детали: Аваков охарактеризовал террориста как "неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру".

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