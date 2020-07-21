У луцкого террориста были сообщники – Аваков
Вторник, 21 июля 2020, 22:22
Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что у террориста, захватившего автобус в Луцке, были сообщники.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка".
Детали: Аваков охарактеризовал террориста как "неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру".
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Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложникамив автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
- Вечером Зеленский записал видео, которое требовал злоумышленник.
- После 21:40 терориста задержали. После этого видео исчезло со страницы президента.