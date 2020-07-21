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У луцкого террориста были сообщники – Аваков

Вторник, 21 июля 2020, 22:22
У луцкого террориста были сообщники – Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что у террориста, захватившего автобус в Луцке, были сообщники.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Его сообщники задержаны, один из них в Харькове, там найдены патроны, взрывчатка".

Детали: Аваков охарактеризовал террориста как "неуравновешенного человека, он нарисовал себе мир, придумал месть миру".

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложникамив автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
  • Вечером Зеленский записал видео, которое требовал злоумышленник.
  • После 21:40 терориста задержали. После этого видео исчезло со страницы президента.

Темы: Луцктерроризм
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