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Зеленский уговорил террориста отпустить заложников и сдаться – ОПУ

Вторник, 21 июля 2020, 22:36
Зеленский уговорил террориста отпустить заложников и сдаться – ОПУ
фото: кирилл тимошенко

В Офисе президента отмечают, что глава государства Владимир Зеленский уговорил луцкого террориста отпустить сначала трех человек, а потом вообще показаться.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook

Прямая речь Тимошенко: "Тяжелый день в Луцке. Благодаря президенту удалось избежать жертв. Сначала президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников - пожилую женщину, подростка и беременную девушку.

Потом - отпустить всех других и показаться злоумышленника".

Детали: Ранее Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал человек.

После того, как силовики задержали террориста и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы Зеленского.

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требованияк политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
  • Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
  • После 21:40 терориста задержали.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийтерроризмЛуцкОфис президента
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