Зеленский уговорил террориста отпустить заложников и сдаться – ОПУ

В Офисе президента отмечают, что глава государства Владимир Зеленский уговорил луцкого террориста отпустить сначала трех человек, а потом вообще показаться.

Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook

Прямая речь Тимошенко: "Тяжелый день в Луцке. Благодаря президенту удалось избежать жертв. Сначала президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников - пожилую женщину, подростка и беременную девушку.

Потом - отпустить всех других и показаться злоумышленника".

Детали: Ранее Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал человек.

После того, как силовики задержали террориста и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы Зеленского.

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