Зеленский уговорил террориста отпустить заложников и сдаться – ОПУ
В Офисе президента отмечают, что глава государства Владимир Зеленский уговорил луцкого террориста отпустить сначала трех человек, а потом вообще показаться.
Источник: заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в Facebook
Прямая речь Тимошенко: "Тяжелый день в Луцке. Благодаря президенту удалось избежать жертв. Сначала президент уговорил злоумышленника отпустить 3-х заложников - пожилую женщину, подростка и беременную девушку.
Потом - отпустить всех других и показаться злоумышленника".
Детали: Ранее Зеленский выполнил условие террориста и записал видео, которое требовал человек.
После того, как силовики задержали террориста и вывели заложников, видео исчезло с Facebook-страницы Зеленского.
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Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требованияк политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
- Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
- После 21:40 терориста задержали.