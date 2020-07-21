Зеленський вмовив терориста відпустити заручників та здатися – ОПУ

В Офісі президента зазначають, що очільник держави Володимир Зеленський вмовив луцького терориста відпустити спочатку трьох людей, а потім взагалі здатися.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook

Пряма мова Тимошенка: "Важкий день у Луцьку. Завдяки президенту вдалось уникнути жертв. Спочатку президент вмовив зловмисника відпустити 3-х заручників - літню жінку, підлітка та вагітну дівчину.

Потім - відпустити всіх інших і здатись зловмисника".

Деталі: Раніше Зеленський виконав умову терориста та записав відео, яке вимагав чоловік.

Після того, як силовики затримали терориста та вивели заручників, відео зникло з Facebook-сторінки президента.

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