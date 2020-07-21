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Зеленський вмовив терориста відпустити заручників та здатися – ОПУ

Вівторок, 21 липня 2020, 22:36
Зеленський вмовив терориста відпустити заручників та здатися – ОПУ
фото: кирило тимошенко

В Офісі президента зазначають, що очільник держави Володимир Зеленський вмовив луцького терориста відпустити спочатку трьох людей, а потім взагалі здатися.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Facebook

Пряма мова Тимошенка: "Важкий день у Луцьку. Завдяки президенту вдалось уникнути жертв. Спочатку президент вмовив зловмисника відпустити 3-х заручників - літню жінку, підлітка та вагітну дівчину.

Потім - відпустити всіх інших і здатись зловмисника".

Деталі: Раніше Зеленський виконав умову терориста та записав відео, яке вимагав чоловік.

Після того, як силовики затримали терориста та вивели заручників, відео зникло з Facebook-сторінки президента.

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Передісторія:

  • Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
  • Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
  • Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.
  • Пізніше захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.
  • Спочатку поліція звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.
  • Після 21:40 терориста затримали.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийтероризмЛуцькОфіс президента
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