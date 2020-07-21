Аваков оценил фильм "Земляне" и пообещал террористу большой срок
Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что луцкий террорист "нарисовал свой мир в голове и придумал ему месть".
Источник: Арсен Аваков журналистам после задержания злоумышленника, пресслужба МВС
Прямая речь Авакова: "Фильм этот, о котором говорит человек, хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар на всю страну – можно посмотреть и без того.
Он нарисовал свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, сформулировал какие-то тезисы… Это такой себе криминальный мир, который долго сидел в тюрьме, нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни".
Детали: Министр сообщил, что в другой ситуации спецназ должен был "играть на поражение", но хорошо, что все обошлось. Аваков обещает, что террориста ждет очень долгий тюремный срок.
Аваков отметил, что нет никакой взрывчатки, о которой говорил ранее террорист.
Глава МВД добавил, что злоумышленник был вооружен пистолетом и автоматом, а также имел при себе боевые гранаты.
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Предыстория:
- Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
- Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
- Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
- Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
- После 21:40 террориста задержали.