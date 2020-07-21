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Аваков оценил фильм «Земляне» и пообещал террористу большой срок

Вторник, 21 июля 2020, 23:04

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал, что луцкий террорист "нарисовал свой мир в голове и придумал ему месть".

Источник: Арсен Аваков журналистам после задержания злоумышленника, пресслужба МВС

Прямая речь Авакова: "Фильм этот, о котором говорит человек, хороший. И не надо быть таким долбанутым, чтобы устраивать такой кошмар на всю страну – можно посмотреть и без того.

Он нарисовал свой мир в голове, он придумал свою месть этому миру, сформулировал какие-то тезисы… Это такой себе криминальный мир, который долго сидел в тюрьме, нарисовал свое понятие справедливости и ценности человеческой жизни".

Детали: Министр сообщил, что в другой ситуации спецназ должен был "играть на поражение", но хорошо, что все обошлось. Аваков обещает, что террориста ждет очень долгий тюремный срок.

Аваков отметил, что нет никакой взрывчатки, о которой говорил ранее террорист.

Глава МВД добавил, что злоумышленник был вооружен пистолетом и автоматом, а также имел при себе боевые гранаты.

 

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Предыстория:

  • Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложниками в автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям.
  • Он позвонил в полицию в 9:25 и представился Максимом Плохим. Волынские журналисты выяснили, что настоящее имя террориста - Максим Кривош.
  • Зеленский заявил, что над освобождением граждан, работают профессионалы, а с вооруженным человеком ведутся переговоры.
  • Позже захваченным в автобусе людям в Луцке удалось передать воду.
  • После 21:40 террориста задержали.

Украинская правда
Темы: МВДАваков


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