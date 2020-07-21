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Аваков оцінив фільм "Земляни" та пообіцяв терористу великий термін

Вівторок, 21 липня 2020, 23:04

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що луцький терорист "намалював свій світ в голові і придумав йому помста".

Джерело: Арсен Аваков журналістам після затримання зловмисника, пресслужба МВС

Пряма мова Авакова: "Фільм цей, про який говорить той чоловік, хороший. І не треба бути таким довбанутим, щоб влаштовувати такий жах на всю країну - можна подивитися і без того.

Він намалював свій світ в голові, він придумав свою помсту цьому світу, сформулював якісь тези ... Це такий собі кримінальний світ, який довго сидів у в'язниці, намалював своє поняття справедливості і цінності людського життя".

Деталі: Міністр повідомив, що в іншій ситуації спецназ повинен був "грати на ураження", але добре, що все обійшлося. Аваков обіцяє, що терориста чекає дуже довгий тюремний термін.

Він наголосив, що немає жодної вибухівки, про яку говорив раніше терорист.

Глава МВС додав, що зловмисник був озброєний пістолетом і автоматом, а також мав при собі бойові гранати.

 

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Передісторія:

  • Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
  • Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
  • Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.
  • Пізніше захопленим в автобусі людям у Луцьку вдалося передати воду.
  • Спочатку поліція звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.
  • Після 21:40 терориста затримали.

Українська правда
Теми: МВСАваков


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