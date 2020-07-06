Одной из украинок, задержанных в Афинах, позволили пересечь границу Шенгена

Гражданке Украины, которая была среди задержанных украинцев в аэропорту Афин, разрешили въезд в Грецию.

Об этом "Европейской правде" сообщили в посольстве Украины в Греции.

"На основании ходатайства посольства и привлеченного адвоката получено разрешение на въезд в Грецию, в качестве исключения для студента, киевлянке Анне Левковской. Левковская на законных основаниях въехала в Грецию", - заявили в посольстве.

"Сейчас с представителем французской полиции в Греции выясняется вопрос о наличии оснований для дальнейшего путешествия А. Левковской во Францию. Ведется работа консула в отношении других граждан Украины", - добавили в дипучреждении.

Напомним, граждане Украины, которые в субботу не пустили в Грецию, провели вторую ночь в полицейском изоляторе в аэропорту Афин.

В воскресенье к задержанным украинцам пустили консула, он передал им вещи первой необходимости - воду и средства гигиены. Кроме того, им предоставили матрасы, первую ночь они провели на пустых кроватях.

В ближайшее время читайте на "Европейской правде" статью с описанием того, что стало причиной инцидента в Афинах и как украинцам избежать подобных проблем при поездках в ЕС.

Еще раз напомним, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Европейский Союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам так называемого "безопасного" списка, в который вошли 15 стран.

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