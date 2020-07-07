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На Донбассе враг ранил четырех украинских воинов

Вторник, 7 июля 2020, 17:42

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня: четверо украинских военных получили ранения.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС

Дословно: "За текущие сутки в результате вражеских обстрелов четверо военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Их оперативно доставили в лечебное учреждение, им оказана неотложная помощь врачей. Состояние здоровья каждого украинского защитника удовлетворительное".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич", враг на рассвете применил запрещенные Минскими договоренностями образцы вооружения на подступах к Новотошковскому. На этом участке фронта противник более полутора часов совершал обстрелы наших позиций из артиллерийских систем калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид", захватчики из гранатометов различных систем и стрелкового оружия провоцировали украинских защитников у Старогнатовки и Водяного. Неподалеку Богдановки оккупанты вели огонь из противотанкового ракетного комплекса, а вблизи Авдеевки дважды задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил решительно ответили на все огневые провокации противника, заставив агрессора вернуться к соблюдению режима "тишины".

По данным штаба ООС, на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.

Что предшествовало: В дневной сводке по состоянию на 12 часов о санитарных потерях Объединенных сил не сообщалось.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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