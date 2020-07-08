Суд в третий раз начал избирать меру пресечения Порошенко
Печерский районный суд в среду начал третье заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.
Источник: трансляция заседания суда 8 июля
Детали: На заседании суда начали допрашивать понятых, которые присутствовали во время вручения Порошенко подозрения. На суде допросили двух понятых.
Защита Порошенко спрашивала у свидетелей, показывали ли им прокуроры постановление о доверенности на совершение процессуальных действий. Один из свидетелей отметил, что не помнит этого, но якобы позже оригинал документа он видел.
У стен суда традиционно собрались сторонники пятого президента.
Ранее защита Порошенко отмечала, что тот отказывался брать подозрение, потому что ОГП нарушил процедуру. В частности, чтобы вручить подозрение Порошенко ОГП должен был показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий.
Адвокат Порошенко отмечал, что им показали лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.
Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей, но передумала и сменила ходатайство на личное обязательство.
- Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля, а позже объявил перерыв в заседании до 8 июля.