Суд в третий раз начал избирать меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд в среду начал третье заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Источник: трансляция заседания суда 8 июля

Детали: На заседании суда начали допрашивать понятых, которые присутствовали во время вручения Порошенко подозрения. На суде допросили двух понятых.

Защита Порошенко спрашивала у свидетелей, показывали ли им прокуроры постановление о доверенности на совершение процессуальных действий. Один из свидетелей отметил, что не помнит этого, но якобы позже оригинал документа он видел.

У стен суда традиционно собрались сторонники пятого президента.

Ранее защита Порошенко отмечала, что тот отказывался брать подозрение, потому что ОГП нарушил процедуру. В частности, чтобы вручить подозрение Порошенко ОГП должен был показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий.

Адвокат Порошенко отмечал, что им показали лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.

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