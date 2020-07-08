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Суд в третий раз начал избирать меру пресечения Порошенко

Среда, 8 июля 2020, 11:41
Суд в третий раз начал избирать меру пресечения Порошенко
фото: МИХАИЛ ПАЛИНЧАК

Печерский районный суд в среду начал третье заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Источник: трансляция заседания суда 8 июля

Детали: На заседании суда начали допрашивать понятых, которые присутствовали во время вручения Порошенко подозрения. На суде допросили двух понятых.

Защита Порошенко спрашивала у свидетелей, показывали ли им прокуроры постановление о доверенности на совершение процессуальных действий. Один из свидетелей отметил, что не помнит этого, но якобы позже оригинал документа он видел.

У стен суда традиционно собрались сторонники пятого президента.

Ранее защита Порошенко отмечала, что тот отказывался брать подозрение, потому что ОГП нарушил процедуру. В частности, чтобы вручить подозрение Порошенко ОГП должен был показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий.

Адвокат Порошенко отмечал, что им показали лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

Предыстория:

  • 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
  • Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
  • 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей, но передумала и сменила ходатайство на личное обязательство.
  • Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля, а позже объявил перерыв в заседании до 8 июля.

Украинская правда
Темы: ПорошенкосудГБР
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