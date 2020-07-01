У Порошенко записали видео-ответ Венедиктовой

Адвокат пятого президента Петра Порошенко записал видео-ответ генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и утверждает, что в Офисе генерального нарушили процедуру во время вручения подозрения Порошенко.

Источник: "Европейская солидарность" в Facebook

Прямая речь адвоката Ильи Новикова: "Похоже, что генеральная прокурорка Украины считает, что мы с вами живем в эпоху "tik-tok правосудия" - когда можно записать видосик, а не обосновывать свою позицию и не признавать своих ошибок, но это не так.

Ждем Ирину Венедиктову в Печерском суде, где она сможет наконец объяснили свою позицию, как этого требует закон".

Детали: Новиков считает, что в офисе генпрокурора нарушили процедуру уведомления о подозрении Порошенко 10 июня.

По его словам, чтобы вручить подозрение Порошенко ОГП должен был показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий.

В то же время, адвокат сообщает, что им показали лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.

Однако Венедиктова отмечает, что ошибки не было.

Защитник Порошенко утверждает, что документы отличаются. В частности, в постановлении о доверенности на совершение процессуальных действий, которую ОГП подал в суд, есть статья 109-3 УК, которую исключили из дела в конце мая.

Новиков считает, что в офисе Венедиктовой подписали документ задним числом и ошиблись, когда скопировали устаревшую шапку постановления.

Адвокат считает, что офис генпрокурора допустил техническую ошибку.

Что предшествовало: Защита Порошенко заявила, что Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения пятому президенту Украины.

30 июня Венедиктова записала видео, где заверила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено в соответствии с действующим законодательством.

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