У Порошенко записали видео-ответ Венедиктовой
Адвокат пятого президента Петра Порошенко записал видео-ответ генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и утверждает, что в Офисе генерального нарушили процедуру во время вручения подозрения Порошенко.
Источник: "Европейская солидарность" в Facebook
Прямая речь адвоката Ильи Новикова: "Похоже, что генеральная прокурорка Украины считает, что мы с вами живем в эпоху "tik-tok правосудия" - когда можно записать видосик, а не обосновывать свою позицию и не признавать своих ошибок, но это не так.
Ждем Ирину Венедиктову в Печерском суде, где она сможет наконец объяснили свою позицию, как этого требует закон".
Детали: Новиков считает, что в офисе генпрокурора нарушили процедуру уведомления о подозрении Порошенко 10 июня.
По его словам, чтобы вручить подозрение Порошенко ОГП должен был показать три документа: сообщение о подозрении, постановление о доверенности на совершение процессуальных действий и само поручение об осуществлении процессуальных действий.
В то же время, адвокат сообщает, что им показали лишь поручение об осуществлении процессуальных действий.
Однако Венедиктова отмечает, что ошибки не было.
Защитник Порошенко утверждает, что документы отличаются. В частности, в постановлении о доверенности на совершение процессуальных действий, которую ОГП подал в суд, есть статья 109-3 УК, которую исключили из дела в конце мая.
Новиков считает, что в офисе Венедиктовой подписали документ задним числом и ошиблись, когда скопировали устаревшую шапку постановления.
Адвокат считает, что офис генпрокурора допустил техническую ошибку.
Что предшествовало: Защита Порошенко заявила, что Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения пятому президенту Украины.
30 июня Венедиктова записала видео, где заверила, что подозрение Порошенко было составлено и сообщено в соответствии с действующим законодательством.
Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР
Предыстория:
- 10 июня в ГБР прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко.
- Порошенко подозревают в том, что он склонил главу Службы внешней разведки Егора Божко к незаконному приказу, а именно к назначению на должность заместителя главы СВР скандального Сергея Семочко.
- 18 июня в Печерском суде начали избирать ему меру пресечения. Прокуратура заявляла, что будет ходатайствовать об избрании для Порошенко содержания под стражей.
- Судья Печерского суда Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко на 1 июля.