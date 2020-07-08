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Контрразведка задержала агента ФСБ России во время подготовки к диверсии

Среда, 8 июля 2020, 17:29

В районе проведения ООС контрразведчики СБУ и бойцы Центра специальных операций "А" задержали агента ФСБ РФ, прибывшего с временно оккупированных районов для осуществления теракта на подконтрольной украинской власти территории.

Источник: СБУ

Детали: Гражданин был задержан "на горячем" - во время подготовки к диверсии. Он доставал из тайника 2 гранатомета РПГ-22.

По заданию своих кураторов из российской спецслужбы, злоумышленник должен был взорвать цистерны с аммиаком емкостью 3500 тонн на территории ОАО "Северодонецкое объединение "Азот".

Задержанный является жителем временно оккупированного города Ровеньки. С 2014 года он участвовал в боевых действиях против украинских военных. Впоследствии был завербован представителями ФСБ РФ.

Диверсант уже находился в розыске по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении еще одного преступления.

 

Что было раньше: 7 июня в Шевченковском районе столицы задержали двух россиян, которые готовили преступления в Украине.

8 июля их выдворили из Украины.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризмРосcияФСБДонбасс


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