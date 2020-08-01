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В половине Украины пройдут дожди и грозы

Суббота, 1 августа 2020, 09:30

В субботу, 1 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Днем в субботу дожди и грозы прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях.

В Киевской области днем ​​дождь.

Температура на большей части территории 21-24 градуса тепла. На юге Украины – до 29.

 

В воскресенье, 2 августа, небольшие дожди прогнозируются в восточных областях, в Херсонской области и в Крыму.

 

В западных областях будет солнечно, в центральных – переменная облачность.

Украинская правда
Темы: погода


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