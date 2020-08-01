В половине Украины пройдут дожди и грозы
Суббота, 1 августа 2020, 09:30
В субботу, 1 августа, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди и грозы.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: Днем в субботу дожди и грозы прогнозируют во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Черниговской и Сумской областях.
В Киевской области днем дождь.
Температура на большей части территории 21-24 градуса тепла. На юге Украины – до 29.
В воскресенье, 2 августа, небольшие дожди прогнозируются в восточных областях, в Херсонской области и в Крыму.
В западных областях будет солнечно, в центральных – переменная облачность.
Украинская правда