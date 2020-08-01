Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Авиаотрасль требует пересмотра ограничений поездок в Европе

Суббота, 1 августа 2020, 15:44

Ассоциации авиакомпаний и аэропортов Европы выразили глубокую обеспокоенность по поводу несостоятельности европейских правительств применить согласованные и научно обоснованные подходы к ограничениям на поездки во времена пандемии коронавируса.

Об этом говорится в письме, направленном премьер-министрам, министрам транспорта, здравоохранения и внутренних дел стран Европейского Союза, Шенгенской зоны и Великобритании, сообщает "Европейская правда".

Письмо опубликовано Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA). IATA, а также европейский Международный совет аэропортов (ACI EUROPE) и ассоциация Авиакомпании для Европы (A4E) подписали документ.

В письме содержится крайне критический отзыв о введении новых ограничений в отношении отдельных стран. Многие из этих ограничений, заявляют организации, не соответствуют принципам, изложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Ассоциации отмечают, что пандемия нанесла сокрушительный экономический удар по авиационному сектору. Однако, несмотря на неоднократные призывы к научно обоснованному, согласованному и скоординированному подходу к новым ограничениям, появились различные национальные подходы, и некоторые из них противоречат рекомендациям экспертов и еще больше подрывают доверие потребителей.

"Европейский авиационный сектор призывает страны ЕС/Шенгенской зоны и Великобританию пересмотреть ограничения на поездки, которые были наложены в отношении друг друга, включая карантин", - говорится в письме трех ассоциаций.

"Мы не видим никаких обоснованных научных и пропорциональных обоснований таких ограничений с точки зрения политики здравоохранения", - добавляется в письме.

Некоторые европейские страны ввели карантинные меры против других стран ЕС. Например, Великобритания ввела обязательный карантин для путешественников из Испании, что вызвало жесткую критику Мадрида.

Темы: карантинЕвропаавиатранспорткоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Спецслужбы РФ проводят спецоперации для вражды и смены власти в Украине – глава СВР

Украина обновила список "зеленых" и "красных" государств

видео, фотоАваков показал видео с "полтавским террористом": Действовал неадекватно, застрелили

Ляшко объяснил, почему Луцк – в красной зоне, а Киев и Львов – нет

Карантин с 1 августа: Украина – по зонам, пересечение границы и линии разграничения – по-новому

В Киеве 101 новый случай коронавируса и две смерти

Все новости...
карантин
Поезда временно не будут останавливаться в Луцке и Тернополе
Литва вернула обязательный масочный режим в общественных местах
Украина обновила список "зеленых" и "красных" государств
Последние новости
15:48
фотоВ Берлине тысячи людей протестуют из-за "коронавирусного" заговора
15:44
Авиаотрасль требует пересмотра ограничений поездок в Европе
15:36
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
15:29
Разведка В системе российского кураторства над ОРДЛО произошли изменения
15:11
Поезда временно не будут останавливаться в Луцке и Тернополе
14:56
Спецслужбы РФ проводят спецоперации для вражды и смены власти в Украине – глава СВР
14:33
Литва вернула обязательный масочный режим в общественных местах
14:31
SOCAR заявляет о нарушении условий конкурса руководством Одесского припортового
14:13
ГБР изучает ликвидацию "полтавского террориста" – пока претензий к полиции нет
13:41
инфографикаЗа месяц официальный курс "просел" на 1 гривню к доллару, и на 2,5 гривни к евро
Все новости...