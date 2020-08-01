Авіагалузь вимагає перегляду обмежень поїздок у Європі

Асоціації авіакомпаній та аеропортів Європи висловили глибоку стурбованість з приводу неспроможності європейських урядів застосовувати узгоджені і науково обґрунтовані підходи до обмежень на поїздки в часи пандемії коронавірусу.

Про це йдеться у листі, направленому прем'єр-міністрам, міністрам транспорту, охорони здоров'я і внутрішніх справ країн Європейського Союзу, Шенгенської зони і Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

Лист опублікований Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA). IATA, а також європейська Міжнародна рада аеропортів (ACI EUROPE) та асоціація Авіакомпанії для Європи (A4E) підписали документ.

У листі міститься вкрай критичний відгук про введення нових обмежень щодо окремих країн. Багато з цих обмежень, заявляють організації, не відповідають принципам, викладеним Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) та Європейським центром профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Асоціації відзначають, що пандемія завдала нищівного економічного удару по авіаційному сектору. Проте незважаючи на неодноразові заклики до науково обґрунтованого, узгодженого і скоординованого підходу до нових обмежень, з'явилися різні національні підходи, і деякі з них суперечать рекомендаціям експертів і ще більше підривають довіру споживачів.

"Європейський авіаційний сектор закликає країни ЄС/Шенгенської зони і Велику Британію переглянути обмеження на поїздки, які були накладені стосовно одне одного, включаючи карантин", - йдеться в листі трьох асоціацій.

"Ми не бачимо жодних обґрунтованих наукових і пропорційних обґрунтувань таких обмежень з точки зору політики охорони здоров'я", - додається у листі.

Деякі європейські країни ввели карантинні заходи проти інших країн ЄС. Наприклад, Британія запровадила обов’язковий карантин для мандрівників з Іспанії, що викликало жорстку критику Мадрида.