Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Митинг против коронавирусних ограничений в Берлине: пострадали 18 силовиков

Воскресенье, 2 августа 2020, 10:25
Митинг против коронавирусних ограничений в Берлине: пострадали 18 силовиков

В Берлине в субботу, 1 августа, 18 сотрудников полиции были ранены во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер для борьбы с распространением коронавируса.

Источник: DW со ссылкой на сообщение берлинской полиции

Детали: трех правоохранителей из-за полученных повреждений пришлось отправить в больницу.

Участие в акции протеста приняли десятки тысяч людей. Сначала, по данным полиции, до 17 тысяч человек прошли шествием по улицам Берлина. Уже тогда, сообщают правоохранители, ее участники не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски.

Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество его участников составило около 20 тысяч человек.

Главным требованием обеих акций была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мероприятий. Они призвали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".

Полиция была вынуждена прекратить этот митинг из-за того, что протестующие не желали соблюдать дистанцию и надевать защитные маски. Однако демонстранты встречали призывы и действия правоохранителей громким осуждением. Вместо того, чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости.

Одновременно с шествием против коронавирусных ограничений в Берлине состоялись меньшие акции контрдемонстрантов. Они вышли на улицы под лозунгом "Бабушки против правых" и время от времени выкрикивали в сторону оппонентов: "Нацисты - прочь!".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германиямитингикарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Германия
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: