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Митинг против коронавирусних ограничений в Берлине: пострадали 18 силовиков

Воскресенье, 2 августа 2020, 10:25

В Берлине в субботу, 1 августа, 18 сотрудников полиции были ранены во время прекращения массовой акции протеста против введенных в Германии мер для борьбы с распространением коронавируса.

Источник: DW со ссылкой на сообщение берлинской полиции

Детали: трех правоохранителей из-за полученных повреждений пришлось отправить в больницу.

Участие в акции протеста приняли десятки тысяч людей. Сначала, по данным полиции, до 17 тысяч человек прошли шествием по улицам Берлина. Уже тогда, сообщают правоохранители, ее участники не соблюдали дистанцию и отказывались надевать защитные маски.

Впоследствии эти демонстранты приняли участие в согласованном властями митинге, к которому присоединилось еще больше людей. По оценкам полиции, общее количество его участников составило около 20 тысяч человек.

Главным требованием обеих акций была отмена всех введенных немецким правительством противоэпидемических мероприятий. Они призвали к "свободе" и "сопротивлению". Также протестующие скандировали: "Самая большая теория заговора - пандемия короны".

Полиция была вынуждена прекратить этот митинг из-за того, что протестующие не желали соблюдать дистанцию и надевать защитные маски. Однако демонстранты встречали призывы и действия правоохранителей громким осуждением. Вместо того, чтобы разойтись, многие из них большими группами оставались в парке поблизости.

Одновременно с шествием против коронавирусных ограничений в Берлине состоялись меньшие акции контрдемонстрантов. Они вышли на улицы под лозунгом "Бабушки против правых" и время от времени выкрикивали в сторону оппонентов: "Нацисты - прочь!".

Темы: Германиямитингикарантин


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