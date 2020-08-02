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Мітинг проти коронавірусних обмежень у Берліні: постраждали 18 силовиків

Неділя, 2 серпня 2020, 10:25
Мітинг проти коронавірусних обмежень у Берліні: постраждали 18 силовиків

У Берліні в суботу, 1 серпня, 18 співробітників поліції були поранені під час припинення масової акції протесту проти запроваджених у Німеччині заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

Джерело: DW з посиланням на повідомлення берлінської поліції

Деталі: Трьох правоохоронців через отримані ушкодження довелося відправити до лікарні.

Участь у акції протесту взяли десятки тисяч людей. Спочатку, за даними поліції, до 17 тисяч осіб пройшли ходою вулицями Берліна. Вже тоді, повідомляють правоохоронці, її учасники не дотримувалися дистанції та відмовлялися вдягати захисні маски.

Згодом ці демонстранти взяли участь у погодженому місцевою владою мітингу, до якого доєдналося ще більше людей. За оцінками поліції, загальна кількість його учасників сягнула близько 20 тисяч осіб.

Головною вимогою обох акцій було скасування усіх запроваджених німецьким урядом протиепідемічних заходів. Вони закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".

Поліція була змушена припинити цей мітинг через те, що протестувальники не бажали дотримуватись дистанції та вдягати захисні маски. Однак демонстранти зустрічали заклики та дії правоохоронців гучним осудом. Замість того, аби розійтися, багато з них великими групами залишалися у парку поблизу.

Одночасно із ходою проти коронавірусних обмежень у Берліні відбулися менші акції контрдемонстрантів. Вони вийшли на вулиці під гаслом "Бабусі проти правих" та час від часу вигукували у бік опонентів: "Нацисти - геть!".

Теми: Німеччинамітингикарантин
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