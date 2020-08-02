Вакцина от COVID-19: Украина имеет договоренности с большинством разработчиков

Украина активно ведет переговоры по поставкам вакцины от коронавируса сразу, как только она появится на мировом рынке.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на воскресном брифинге

Прямая речь: "Мы достаточно активно проводим политику относительно договоренности о поставках вакцин в Украину, как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и могут изготовить в ближайшее время вакцину.

Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами".

Детали: глава Минздрава также рассказал, что в Украине уже 4 отечественные компании зарегистрировали клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении COVID-19.

По словам министра, Минздрав отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни, и при необходимости вводит в национальный протокол лечения COVID-19 необходимые изменения.