Вакцина от COVID-19: Украина имеет договоренности с большинством разработчиков
Украина активно ведет переговоры по поставкам вакцины от коронавируса сразу, как только она появится на мировом рынке.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на воскресном брифинге
Прямая речь: "Мы достаточно активно проводим политику относительно договоренности о поставках вакцин в Украину, как только они появятся, со всеми практически без исключения компаниями или альянсами, которые уже далеко продвинулись и могут изготовить в ближайшее время вакцину.
Мы хотим, чтобы Украина одной из первых была обеспечена вакцинами".
Детали: глава Минздрава также рассказал, что в Украине уже 4 отечественные компании зарегистрировали клинические испытания лекарственных средств, которые могут использоваться при симптоматическом лечении COVID-19.
По словам министра, Минздрав отслеживает мировые тенденции в лечении коронавирусной болезни, и при необходимости вводит в национальный протокол лечения COVID-19 необходимые изменения.