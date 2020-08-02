Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В трех городах Нидерландов прошли "антикоронавирусные" протесты

Воскресенье, 2 августа 2020, 21:47
В трех городах Нидерландов прошли антикоронавирусные протесты

В трех городах Нидерландов несколько сотен человек вышли на протест против карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В Амстердаме, Гронингене и Энсхеде несколько сотен человек вышли протестовать против "коронавирусных" ограничений.

Самой крупной была акция в Гронинген - там собралось около 200 протестующих.

В Амстердаме протест собрал несколько десятков человек на Площади музеев. В Энсхеде вышли около 40 человек.

Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами "За свободу, против чрезвычайных мер", "Правительство плевать хотело на наши свободы", "Это не должно стать новой нормой", были лозунги и против технологии 5G.

Полиция наблюдала рядом, обошлось без столкновений.

В последние дни в стране также наблюдается рост количества новых заражений. Вчерашний показатель, 431 новых больных, стал самым высоким с начала мая.

Напомним, вчера в "антикоронавирусном" протесте в Берлине приняли участие около 20 000 человек. После того, как полиция попыталась разогнать людей, произошли столкновения, пострадали 18 правоохранителей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нидерландыкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Нидерланды
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Коалиционное правительство Нидерландов распалось из-за споров по миграции – СМИ
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом народа Украины
Последние новости
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
Все новости...
Реклама: