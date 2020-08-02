В трех городах Нидерландов прошли "антикоронавирусные" протесты

В трех городах Нидерландов несколько сотен человек вышли на протест против карантинных ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

В Амстердаме, Гронингене и Энсхеде несколько сотен человек вышли протестовать против "коронавирусных" ограничений.

Самой крупной была акция в Гронинген - там собралось около 200 протестующих.

В Амстердаме протест собрал несколько десятков человек на Площади музеев. В Энсхеде вышли около 40 человек.

Протестующие принесли с собой плакаты с лозунгами "За свободу, против чрезвычайных мер", "Правительство плевать хотело на наши свободы", "Это не должно стать новой нормой", были лозунги и против технологии 5G.

Полиция наблюдала рядом, обошлось без столкновений.

В последние дни в стране также наблюдается рост количества новых заражений. Вчерашний показатель, 431 новых больных, стал самым высоким с начала мая.

Напомним, вчера в "антикоронавирусном" протесте в Берлине приняли участие около 20 000 человек. После того, как полиция попыталась разогнать людей, произошли столкновения, пострадали 18 правоохранителей.