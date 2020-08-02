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Трамп примет меры в отношении китайских компаний – Помпео

Воскресенье, 2 августа 2020, 23:18
Трамп примет меры в отношении китайских компаний – Помпео

Президент США Дональд Трамп примет меры в отношении китайских компаний-разработчиков программного обеспечения, которые предоставляют данные непосредственно правительству Пекина, что создает угрозу для нацбезопасности США.

Источник: госсекретарь США Майк Помпео на канале Fox News в воскресенье, сообщает Reuters

Прямая речь Помпео: "Президент Трамп сказал: "Довольно", и мы собираемся это исправить, и поэтому он примет меры в ближайшие дни из-за широкого спектра рисков национальной безопасности, которые представляет программное обеспечение, связанное с Коммунистической партией Китая".

"В течение долгого времени Соединенные Штаты просто говорили: "Хорошо, хорошо, если нас это забавляет, или если компания может на этом заработать, мы позволим этому происходить".

Что предшествовало: 31 июля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok.

Украинская правда
Темы: ТрампСШАКитай
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