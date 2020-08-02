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Трамп готує заходи щодо китайських компаній – Помпео

Неділя, 2 серпня 2020, 23:18
Трамп готує заходи щодо китайських компаній – Помпео

Президент США Дональд Трамп збирається вжити заходів щодо китайських компаній-розробників програмного забезпечення, які надають дані безпосередньо уряду Пекіна, що створює загрозу для нацбезпеки США.

Джерело: держсекретар США Майк Помпео на каналі Fox News у неділю, повідомляє Reuters

Пряма мова Помпео: "Президент Трамп сказав: "Досить", і ми збираємося це виправити, і тому він вживе заходів найближчими днями у зв'язку з широким спектром ризиків національній безпеці, які представляє програмне забезпечення, пов'язане з Комуністичною партією Китаю".

"Протягом довгого часу Сполучені Штати просто говорили: "Добре, добре, якщо нас це тішить, або якщо компанія може на цьому заробити, ми дозволимо цьому відбуватися".

Що передувало: 31 липня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація розглядає можливість заборони китайської соцмережі TikTok.

Українська правда
Теми: ТрампСШАКитай
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