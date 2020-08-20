Сытник говорит, что судей ОАСК могли предупредить об обысках

Директор Национального антикоррупционного бюро Андрей Сытник говорит, что во время обысков в Окружном административном суде Киева у детективов было ощущение, что фигуранты дела были предупреждены.

Источник: интервью Сытника "Украинской правде"

Прямая речь: "Восприятие наших сотрудников было такое, что действительно люди были предупреждены. И это, к сожалению, факт"

"Но при этом люди все же не были готовы к тому, что им будут объявлены подозрения. То есть я точно знаю, что люди, которые подписывали подозрения и которые вручали подозрения, они точно не сливали".

Детали: В то же время Сытник не стал отвечать на вопрос, кто был заинтересован в "сливе" информации об обысках и может ли это быть генпрокурор Ирина Венедиктова, заявив, что не может "давать оценку определенным обстоятельствам без наличия доказательств".

Комментируя запись, которая был обнародована изданием Цензор.нет, на котором руководитель департамента Офиса генпрокурора по надзору за деятельностью ГБР Александр Панов угрожает "последствиями" прокурорам, которые готовятся проводить следственные действия по ОАСК, Сытник заверил, что записи не были сделаны подразделениями НАБУ.

Прямая речь: "По поводу тех записей, которые были обнародованы. Это точно не записи, которые были сделаны нашими техническими подразделениями. Но после обнародования этой записи были обращения ряда общественных организаций – мы зарегистрировали производство".

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