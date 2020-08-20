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Ситник каже, що суддів ОАСК могли попередити про обшуки

Четвер, 20 серпня 2020, 11:51
Ситник каже, що суддів ОАСК могли попередити про обшуки
пресслужба НАБУ

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що під час обшуків у Окружному адмінсуді Києва у детективів було відчуття, що фігуранти справи були попереджені.

Джерело: інтерв’ю Ситника "Українській правді"

Пряма мова: "Сприйняття наших співробітників було таке, що дійсно люди були попереджені. І це, на жаль, факт"

"Але при цьому люди все ж таки не були готові до того, що їм будуть оголошені підозри. Тобто я точно знаю, що люди, які підписували підозри і які вручали підозри, вони точно не зливали".

Деталі: Водночас Ситник не став відповідати на питання, хто був зацікавлений у "злитті" інформації про обшуки та чи може це бути генпрокурор Ірина Венедіктова, заявивши, що не може "давати оцінку певним обставинам без наявності доказів".

Коментуючи запис, який був оприлюднений виданням Цензор.нет, на якому керівник департаменту Офісу генпрокурора з нагляду за діяльністю ДБР Олександр Панов погрожує "наслідками" прокурорам, які готуються проводити слідчі дії щодо ОАСК, Ситник запевнив, що записи не були зроблені підрозділами НАБУ.

Пряма мова: "З приводу тих записів, що були оприлюднені. Це точно не записи, які були зроблені нашими технічними підрозділами. Але після оприлюднення цього запису були звернення ряду громадських організацій – ми зареєстрували провадження".

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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опублікувало записи "розмов суддів Окружного суду"

Передісторія: 

  • НАБУ підозрює голову ОАСК Павла Вовка у створенні злочинної організації з метою захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їх роботі.
  • Крім Вовка, підозрюваними є деякі його колеги та голова Державної судової адміністрації Зеновій Холоднюк.
  • 17 липня НАБУ презентувало 45-хвилинне відео про Вовка і ОАСК, де голова суду та суддя обговорювали, як будуть "владу захоплювати".   
  • Записи розмов, оприлюднені НАБУ, Павло Вовк назвав сфальсифікованими, і додав, що у відставку не збирається.
  • Правоохоронці також розслідували справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.
  • 14 серпня джерела УП у правоохоронних органах повідомили, що генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання до Вищої ради правосуддя про тимчасове відсторонення з посад голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка та його колег.  

Українська правда
Теми: НАБУСитниксуд
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