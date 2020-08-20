Ситник каже, що суддів ОАСК могли попередити про обшуки

Директор Національного антикорупційного бюро Андрій Ситник каже, що під час обшуків у Окружному адмінсуді Києва у детективів було відчуття, що фігуранти справи були попереджені.

Джерело: інтерв’ю Ситника "Українській правді"

Пряма мова: "Сприйняття наших співробітників було таке, що дійсно люди були попереджені. І це, на жаль, факт"

"Але при цьому люди все ж таки не були готові до того, що їм будуть оголошені підозри. Тобто я точно знаю, що люди, які підписували підозри і які вручали підозри, вони точно не зливали".

Деталі: Водночас Ситник не став відповідати на питання, хто був зацікавлений у "злитті" інформації про обшуки та чи може це бути генпрокурор Ірина Венедіктова, заявивши, що не може "давати оцінку певним обставинам без наявності доказів".

Коментуючи запис, який був оприлюднений виданням Цензор.нет, на якому керівник департаменту Офісу генпрокурора з нагляду за діяльністю ДБР Олександр Панов погрожує "наслідками" прокурорам, які готуються проводити слідчі дії щодо ОАСК, Ситник запевнив, що записи не були зроблені підрозділами НАБУ.

Пряма мова: "З приводу тих записів, що були оприлюднені. Це точно не записи, які були зроблені нашими технічними підрозділами. Але після оприлюднення цього запису були звернення ряду громадських організацій – ми зареєстрували провадження".

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