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Глава МОЗ: Если отменить карантин, у нас не будет где оказывать помощь

Пятница, 28 августа 2020, 10:13
DW

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет об увеличении количества госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 и предостерегает, что в случае снятия карантина больницы будут переполнены.

Источник: глава Минздрава на брифинге 28 августа

Детали: Министр здравоохранения сообщил, что за последние сутки были госпитализированы 497 больных. По состоянию на утро 28 августа в больницах с диагнозом COVID-19 находились 6544 человека.

Прямая речь Степанова: "Количество заболевавших постоянно растет. Кроме общего количества людей, у которых подтверждена коронавирусная болезнь, у нас растет количество людей, которые госпитализируются каждый день. Сегодня утром в наших больницах с подтвержденным диагнозом COVID-19 находилось 6544 человека...

Отмена карантина приведет к катастрофе. Если полностью отменить карантин, у нас просто не будет где оказывать помощь, все больницы будут заполнены.

35 тысяч коек подготовила система для оказания помощи больным COVID-19. Конечно, они распределены по регионам в разном количестве. 6544 коек сегодня заняты больными COVID-19. И количество госпитализированных ежедневно растет.

Если мы не хотим видеть апокалиптические кадры, когда некуда госпитализировать, давайте просто соблюдать правила новой реальности, которая у нас есть. Они очень просты – эти правила".

Другие подробности: Министр рассказал, что по состоянию на 27 августа в Украине заболели 7504 ребенка (по состоянию на 28 августа уже 7616 детей – ред.), а госпитализированы было 920 детей, больных COVID-19.

Степанов отметил, что в Соединенных Штатах Америки анализ данных о госпитализации детей в связи с COVID-19 показал, что частота госпитализации детей "более чем в 20 раз ниже, чем взрослых, при этом каждый третий ребенок попадал в отделение интенсивной терапии".

Эти данные МОЗ Украины учло при наработке рекомендаций по организации обучения в школах.

Напомним: За сутки 27 августа в Украине диагностировали рекордное суточное количество заболевших коронавирусной болезнью – 2 438 новых случаев, а также почти рекордное количество летальніх случаев – 48 (сутками ранее, 26 августа, было 49 случаев

За сутки 20 августа были госпитализированы 487 больных. С середины июля до 27 августа количество госпитализированных с COVID-19 в Украине выросло с 3,5 тысяч до 6,5 тысяч человек.

Кабинет министров 26 августа продлил адаптивный карантин в Украине до 31 октября 2020 года, усилив некоторые ограничения.

Смотрите также: Динамика распространения COVID-19 в Украине и мире

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Алена Рощенко, УП
Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия


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