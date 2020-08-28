Голова МОЗ: Якщо скасувати карантин, у нас не буде де надавати допомогу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляє про збільшення кількості госпіталізованих із коронавірусної хворобу COVID-19 і застерігає, що в разі зняття карантину лікарня будуть переповнені.

Джерело: голова МОЗ на брифінгу 28 серпня

Деталі: Міністр охорони здоров’я повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 497 хворих. Станом на ранок 28 серпня у лікарнях із діагнозом COVID-19 перебували 6 544 особи.

Пряма мова Степанова: "Кількість захворюваних постійно зростає. Окрім загальної кількості людей, у яких підтверджено коронавірусну хворобу, у нас зростає кількість людей, які госпіталізуються. Кожного дня. Сьогодні на ранок у наших лікарнях із підтвердженим діагнозом COVID-19 перебувало 6544 особи…

Скасування карантину призведе до катастрофи. Якщо повністю скасувати карантин, у нас просто не буде де надавати допомогу, всі лікарні будуть заповнені.

35 тисяч ліжок підготувала система для надання допомоги хворим на COVID-19. Звичайно, вони розподілені по регіонах у різній кількості. 6 544 ліжок на сьогодні зайнята хворими на COVID-19. І кількість госпіталізованих щодня зростає.

Якщо ми не хочемо бачити апокаліптичні кадри, коли нема куди госпіталізувати, давайте просто дотримуватися правил нової реальності, яка в нас є. вони дуже прості – ці правила".

Інші подробиці: Міністр розповів, що станом на 27 серпня в Україні захворіли 7 504 дитини (станом на 28 серпня уже 7 616 дітей – ред.), а госпіталізовано було 920 дітей, хворих на COVID-19.

Степанов зазначив, що у Сполучених Штатах Америки аналіз даних про госпіталізацію дітей у зв’язку з COVID-19 показав, що частота госпіталізації дітей "у понад 20 разів нижча, ніж дорослих, при цьому кожна третя дитина потрапляла у відділення інтенсивної терапії".

Ці дані МОЗ України врахувало при напрацюванні рекомендацій щодо організації навчання у школах.

Нагадаємо: За добу 27 серпня в Україні діагностували рекордну добову кількість захворілих коронавірусною хворобою – 2 438 нових випадків, а також майже рекордну кількість летальніх випадків – 48 (добою раніше, 26 серпня, було 49 випадків).

За добу 20 серпня було госпіталізовано 487 хворих. Із середини липня до 27 серпня кількість госпіталізованих із COVID-19 в Україні зросла з 3,5 тисяч до 6,5 тисяч осіб.

Кабінет міністрів 26 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року, посиливши деякі обмеження.

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