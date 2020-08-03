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В Украину возвращается жара

Понедельник, 3 августа 2020, 10:17
В Украину возвращается жара
фото: УП

Во вторник, 4 августа, повсюду в Украине преимущественно солнечно, а температура воздуха составит +25+31 градус.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Завтра (4 августа) температура воздуха днем ​​составит +25+31 градус.

Повсюду в Украине - без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с.

В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28+29 градусов".

Детали: По словам синоптика, в дальнейшем жара усилится.

 

Диденко пишет, что неделя вообще обещает быть без осадков через антициклон, разве в конце недели на севере и местами на западе пройдут короткие дожди с грозами.

Украинская правда

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Темы: погодаУкраина
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