В Украину возвращается жара
Понедельник, 3 августа 2020, 10:17
Во вторник, 4 августа, повсюду в Украине преимущественно солнечно, а температура воздуха составит +25+31 градус.
Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко
Дословно: "Завтра (4 августа) температура воздуха днем составит +25+31 градус.
Повсюду в Украине - без осадков и преимущественно солнечно. Ветер южный или юго-восточный, 3-8 м/с.
В Киеве вторник ожидается сухим солнечным, с температурой воздуха +28+29 градусов".
Детали: По словам синоптика, в дальнейшем жара усилится.
Диденко пишет, что неделя вообще обещает быть без осадков через антициклон, разве в конце недели на севере и местами на западе пройдут короткие дожди с грозами.
Украинская правда