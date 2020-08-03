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В Германии возобновились занятия в школах впервые с начала карантина

Понедельник, 3 августа 2020, 15:18
Фото press-centr.com

Десятки тысяч школьников на севере Германии с понедельника вернулись в школы впервые с середины марта, когда обучение было отменено из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Мекленбург-Передняя Померания - первая из 16 немецких земель, которая решила раньше закончить летние каникулы, и 152 700 учащихся региона вернутся за парты.

С целью минимизации риска заражения школьников разделили на группы, которые не пересекаются, хотя в этих группах были отменены правила социального дистанцирования. Маски обязательны во всех помещениях школ.

Несколько островов в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн также восстанавливают занятия в понедельник, а портовый город Гамбург сделает это с четверга.

Школы Берлина и окружающей земли Бранденбург присоединятся на следующей неделе, как и самый густонаселенный регион Северный Рейн-Вестфалия.

Напомним, 1 августа в субботу тысячи людей вышли в Берлине на протест против коронавирусных ограничений. Практически никто из присутствующих не носил масок.

С начала пандемии 209 653 человек в Германии заразились Sars-CoV-2, 9148 человек умерли. За последние несколько недель показатели заражения в Германии увеличились, и чиновники предостерегли от потери бдительности.

Темы: Германиякоронавирусобразование


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