Боевики совершили два обстрелы течение дня
Понедельник, 3 августа 2020, 18:54
С начала суток 3 августа на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксировано 2 обстрелы со стороны противника.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, утром выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил возле Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.
Командование ООС уверяет, что ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.
Украинская правда