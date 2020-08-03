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Боевики совершили два обстрелы течение дня

Понедельник, 3 августа 2020, 18:54

С начала суток 3 августа на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксировано 2 обстрелы со стороны противника.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, утром выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил возле Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

Командование ООС уверяет, что ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

Предыстория:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.

Украинская правда


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