Боевики совершили два обстрелы течение дня

С начала суток 3 августа на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции зафиксировано 2 обстрелы со стороны противника.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, утром выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил возле Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку Марьинки.

Командование ООС уверяет, что ситуация остается полностью контролируемой украинским воинами.

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