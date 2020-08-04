Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Для Киева подняли "нормальную температуру" июля

Вторник, 4 августа 2020, 15:17
Фото КГГА

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского определили новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в июле для Киева.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Правительственный курьер", сайт обсерватории

Дословно: "Их (климатических норм – ред.) новые значения следующие: температура воздуха 21,3°С (было + 19,3°С), осадки 68 мм (было 88 мм)".

Детали: Сообщается, что новые климатические нормы для Киева были определены "в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)".

Вместе с тем, согласно данным на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составляла + 21,9°С, что превысило климатическую норму на 2,6°С.

Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура утром опустилась до + 11,7°С, а жарче всего – 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла +32,7°С.

Всего в столице в июле было 8 дней с температурой воздуха выше 30°С.

А вот осадков в Киеве за месяц выпало только 46,5 мм, или 53% климатической нормы.

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Лукашенко – россиянам: Прекратите врать, "вагнеровцы" все рассказали

Лукашенко заявил, что в Беларуси скрывается еще одна группа боевиков

Избиение в поезде: Укрзализныця уволит проводницу и работников, которые не помогли женщине

В МОЗ готовятся ко второй волне COVID-19: в Европе уже начинается

COVID в Украине: 1061 новый случай, Харьковщина догоняет Львовщину

Новости 3 августа: "киевский террорист", социология местных выборов

Все новости...
погода
В Украине будет сухо и жарко
В Украину возвращается жара
Синоптики рассказали, когда в Украину вернется жара
Последние новости
16:01
Незрячего спортсмена не пустили в киевский бассейн
15:58
документГолос: Минздрав до сих пор не купил ни одного аппарата ИВЛ
15:52
Черногория разрешила въезд россиянам без ограничений, в посольстве Украины возмущены
15:44
фото, видеоНа Полтавщине перевернулась цистерна с 20 тоннами нефти
15:32
Греция начала взимать с туристов по 20 евро за медицинские услуги
15:17
Для Киева подняли "нормальную температуру" июля
15:12
Инвесткомпании спрогнозировали курс гривни на конец года
15:06
Министр обещает останавливать поезда в "красной зоне"
14:55
Львов в "оранжевой" зоне, но дополнительных ограничений в городе не будет
14:38
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
Все новости...