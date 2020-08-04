Для Киева подняли "нормальную температуру" июля

Климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского определили новые климатические нормы температуры воздуха и осадков в июле для Киева.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на "Правительственный курьер", сайт обсерватории

Дословно: "Их (климатических норм – ред.) новые значения следующие: температура воздуха 21,3°С (было + 19,3°С), осадки 68 мм (было 88 мм)".

Детали: Сообщается, что новые климатические нормы для Киева были определены "в связи с окончанием IV климатического периода (1991-2020)".

Вместе с тем, согласно данным на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха июля в Киеве составляла + 21,9°С, что превысило климатическую норму на 2,6°С.

Холоднее всего было 8 июля, когда минимальная температура утром опустилась до + 11,7°С, а жарче всего – 29 июля, когда максимальная температура после полудня достигла +32,7°С.

Всего в столице в июле было 8 дней с температурой воздуха выше 30°С.

А вот осадков в Киеве за месяц выпало только 46,5 мм, или 53% климатической нормы.