Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Суспільне" начинает прием заявок на ноябрьское "Детское Евровидение"

Среда, 5 августа 2020, 08:38

5 августа Общественный вещатель начинает прием заявок на участие в национальном отборе на Детское Евровидение 2020, которое планируют провести 29 ноября в Варшаве (Польша).

Источник: "Суспільне"

Детали: В этом году дети могут принять участие как с собственной песней, так и с кавером песни.

"Суспільне" впервые расширяет возможности и меняет условия отбора, чтобы талантливые дети попали на международный конкурс, даже если не имеют своей песни.

Отбор представителя Украины на Детский песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет онлайн, все желающие смогут проголосовать за своего фаворита.

Прием заявок продлится до 25 августа.

На первом этапе участники должны заполнить и подать заявку на сайте нацотбора junior.eurovision.ua. В течение суток видео участника опубликуют на сайте с хэштегом #uajesc2020, если заявка будет соответствовать требованиям Положения.

До 25 августа участники отбора смогут собирать лайки под своими видео с песнями.

Далее отбор будет происходить так:

II этап – 26-27 августа – определят шортлист, в который попадут одиннадцать лучших участников: восемь с авторской песней, двое – с каверами, а также участник, видео которого наберет наибольшее количество лайков.

III этап – с 28 августа по 4 сентября будут объявлены имена одиннадцати участников, подписаны договоры. Также будет записана песня, которую предоставит "Суспільне" для исполнителей каверов, и по желанию ее смогут записать исполнители собственных песен.

IV этап – с 5 по 7 сентября пройдет голосование, в ходе которого жюри и пользователи соцсетей определят победителя среди одиннадцати участников.

V этап – до 12 сентября будет объявлено имя победителя национального отбора на Детское Евровидение-2020.



powered by lun.ua
Главное сегодня

Антирекорд: 1271 новый больной COVID в Украине, три региона идут "в ногу"

видеоТрамп заявил, что Бейрут атаковали и там взорвалась бомба

видеоВ ливанском правительстве назвали вероятную причину взрыва в Бейруте

обновленоВзрыв в Бейруте: известно о 50 погибших и 2750 раненых

Новости 4 августа: взрыв в Бейруте, боевики в Беларуси

фото, видео, обновленоВ Бейруте произошел взрыв: по всей столице выбиты окна

Все новости...
Последние новости
08:56
Антирекорд: 1271 новый больной COVID в Украине, три региона идут "в ногу"
08:49
Взрыв в Бейруте было слышно на Кипре
08:38
"Суспільне" начинает прием заявок на ноябрьское "Детское Евровидение"
08:00
Новости втоника и ночи: взрыв в Бейруте, боевики в Беларуси
07:37
За весь день только три выстрела: в штабе уверяют, что на Донбассе спокойно
06:58
Экс-сотрудника Google приговорили к 1,5 годам тюрьмы за промышленный шпионаж
05:44
ИнфографикаКоронавирус уже убил более 700 тысяч человек
04:44
В минобороны США заявили, что признаков атаки на Бейрут нет
04:18
Число жертв взрыва в Бейруте достигло 78, около 4 тысяч ранены
03:45
Коронавирус все больше поражает молодых – ВОЗ
Все новости...