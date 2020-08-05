"Суспільне" начинает прием заявок на ноябрьское "Детское Евровидение"

5 августа Общественный вещатель начинает прием заявок на участие в национальном отборе на Детское Евровидение 2020, которое планируют провести 29 ноября в Варшаве (Польша).

Источник: "Суспільне"

Детали: В этом году дети могут принять участие как с собственной песней, так и с кавером песни.

"Суспільне" впервые расширяет возможности и меняет условия отбора, чтобы талантливые дети попали на международный конкурс, даже если не имеют своей песни.

Отбор представителя Украины на Детский песенный конкурс "Евровидение-2020" пройдет онлайн, все желающие смогут проголосовать за своего фаворита.

Прием заявок продлится до 25 августа.

На первом этапе участники должны заполнить и подать заявку на сайте нацотбора junior.eurovision.ua. В течение суток видео участника опубликуют на сайте с хэштегом #uajesc2020, если заявка будет соответствовать требованиям Положения.

До 25 августа участники отбора смогут собирать лайки под своими видео с песнями.

Далее отбор будет происходить так:

II этап – 26-27 августа – определят шортлист, в который попадут одиннадцать лучших участников: восемь с авторской песней, двое – с каверами, а также участник, видео которого наберет наибольшее количество лайков.

III этап – с 28 августа по 4 сентября будут объявлены имена одиннадцати участников, подписаны договоры. Также будет записана песня, которую предоставит "Суспільне" для исполнителей каверов, и по желанию ее смогут записать исполнители собственных песен.

IV этап – с 5 по 7 сентября пройдет голосование, в ходе которого жюри и пользователи соцсетей определят победителя среди одиннадцати участников.

V этап – до 12 сентября будет объявлено имя победителя национального отбора на Детское Евровидение-2020.