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Возле метро "Лукьяновская" в Киеве нашли подозрительный предмет

Среда, 5 августа 2020, 10:15
Возле метро Лукьяновская в Киеве нашли подозрительный предмет

У входа на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве обнаружили "подозрительный предмет", на место вызвали милицию.

Источник: "Киевпастранс", полиция Киева, "Укринформ"

Дословно: "Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м. "Лукьяновская" (вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа".

Детали: На место вызвали полицию Киева и МВД.

В то же время в КП сообщили, что впоследствии движение троллейбусов №28, который курсирует возле станции метро, возобновили.

Из-за находки также закрыли один из входов на станцию метро "Лукьяновская", но впоследствии в метрополитене сообщили, что станция работает в обычном режиме.

Позже полицейские сообщили, что при обследовании никаких взрывоопасных веществ и предметов возле станции метро не обнаружили.

 

В то же время, сообщение зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

 

Украинская правда

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Темы: метроКиев
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