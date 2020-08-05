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Возле метро "Лукьяновская" в Киеве нашли подозрительный предмет

Среда, 5 августа 2020, 10:15

У входа на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве обнаружили "подозрительный предмет", на место вызвали милицию.

Источник: "Киевпастранс", "Укринформ"

Дословно: "Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м. "Лукьяновская" (вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа".

Детали: На место вызвали полицию Киева и МВД.

В то же время в КП сообщили, что впоследствии движение троллейбусов №28, который курсирует возле станции метро, возобновили.

Из-за находки также закрыли один из входов на станцию метро "Лукьяновская", но впоследствии в метрополитене сообщили, что станция работает в обычном режиме.

Украинская правда


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