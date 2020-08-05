Возле метро "Лукьяновская" в Киеве нашли подозрительный предмет
У входа на станцию метро "Лукьяновская" в Киеве обнаружили "подозрительный предмет", на место вызвали милицию.
Источник: "Киевпастранс", полиция Киева, "Укринформ"
Дословно: "Задерживается движение троллейбусов №28 на ст.м. "Лукьяновская" (вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа".
Детали: На место вызвали полицию Киева и МВД.
В то же время в КП сообщили, что впоследствии движение троллейбусов №28, который курсирует возле станции метро, возобновили.
Из-за находки также закрыли один из входов на станцию метро "Лукьяновская", но впоследствии в метрополитене сообщили, что станция работает в обычном режиме.
Позже полицейские сообщили, что при обследовании никаких взрывоопасных веществ и предметов возле станции метро не обнаружили.
В то же время, сообщение зарегистрировали в журнале заявлений и сообщений о преступлениях управления полиции в метрополитене. Решается вопрос об открытии уголовного производства.