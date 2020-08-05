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Біля метро "Лук'янівська" у Києві знайшли підозрілий предмет

Середа, 5 серпня 2020, 10:15
Біля метро Лук'янівська у Києві знайшли підозрілий предмет

Біля входу до станції метро "Лук'янівська" у Києві виявили "підозрілий предмет", на місце викликали правоохоронців.

Джерело: "Київпастранс", поліція КиєваУкрінформ

Дослівно КП: "Затримується рух тролейбусів №28 на ст.м. "Лук'янівська" (вхід зі сторони вул. Іллєнка) з причини знаходження підозрілого предмету біля входу".

Деталі: На місце викликали поліцію Києва та МВС.

Водночас у КП повідомили, що згодом рух тролейбусів №28, який курсує біля станції метро, відновили.

Через знахідку також закрили один із входів до станції метро "Лук'янівська", але згодом у метрополітені повідомили, що станція працює у звичайному режимі.

Згодом поліцейські повідомили, що під час обстеження жодних вибухонебезпечних речовин та предметів біля станції метро не виявили.

 

Водночас, повідомлення зареєстрували у журналі заяв та повідомлень про злочини управління поліції у метрополітені. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

 

Українська правда

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Теми: метроКиїв
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