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Біля метро "Лук'янівська" у Києві знайшли підозрілий предмет

Середа, 5 серпня 2020, 10:15

Біля входу до станції метро "Лук'янівська" у Києві виявили "підозрілий предмет", на місце викликали правоохоронців.

Джерело: "Київпастранс", Укрінформ

Дослівно КП: "Затримується рух тролейбусів №28 на ст.м. "Лук'янівська" (вхід зі сторони вул. Іллєнка) з причини знаходження підозрілого предмету біля входу".

Деталі: На місце викликали поліцію Києва та МВС.

Водночас у КП повідомили, що згодом рух тролейбусів №28, який курсує біля станції метро, відновили.

Через знахідку також закрили один із входів до станції метро "Лук'янівська", але згодом у метрополітені повідомили, що станція працює у звичайному режимі.

Українська правда


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