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Аваков в Риме попросил противостоять "представительствам ДНР и ЛНР"

Среда, 5 августа 2020, 14:01
Аваков в Риме попросил противостоять представительствам ДНР и ЛНР
mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в Риме встретился с министром внутренних дел Италии Лучано Ламорджезе, они обсудили усиление сотрудничества.

Источник: пресс служба МВД Украины

Детали: Министры говорили о сотрудничестве в вопросах киберугроз, борьбе с транснациональной преступностью, нелегальной миграцией, а также о ситуации на Донбассе.

Аваков отметил недопустимость деятельности так называемых представительств "ДНР/ЛНР" на территории Итальянской Республики. По его словам, такие "общественные организации" не должны иметь официального дипломатического статуса, поскольку они могут быть привлечены к вербовке радикальных боевиков для участия в НЗФ на временно оккупированных территориях Украины.

Прямая речь Авакова: "Благодарен Республике Италия за последовательную позицию относительно территориальной целостности и суверенитета Украины.

Уже 3 итальянца получили реальные сроки заключения за участие на Донбассе в пророссийских незаконных вооруженных формированиях, и еще более 20 граждан Италии, по нашей информации, участвовали в таких НВФ. Надеюсь, справедливый приговор получат и другие участники террористических организаций, независимо от страны пребывания".

 
mvs.gov.ua

Другие подробности: Глава МВД отметил, что в феврале 2020 года в рамках Европола начала работу совместная межгосударственная оперативная группа "МОРЕ" – и уже есть результаты: если в 2018 году за участие в переправке нелегальных мигрантов были задержаны 88 украинцев, то в 2019 году таких задержаний было уже 53, а в 2020-м – 10.

 

Министры обсудили обучение и стажировку украинских полицейских в Италии. Украинцы готовы поделиться с итальянскими коллегами опытом работы полиции диалога, борьбы с домашним насилием и противодействия распространению наркотиков через интернет, сказал Аваков.

Он сообщил, что Украина делегирует в посольство в Италии представителя МВД.

Лучана Ламорджезе поблагодарила врачей системы МВД Украины, которые помогали итальянским коллегам в борьбе с COVID-19.

Темы: АваковИталияполицияДонбассмиграция
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