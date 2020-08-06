Лукашенко пообещал выдать Украине "вагнеровцев" – Гордон
Четверг, 6 августа 2020, 00:10
Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал способствовать экстрадиции российских наемников на территорию Украины.
Источник: журналист Дмитрий Гордон после разговора с Лукашенко, которого цитирует "Радыё Свабода"
Детали: Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе, рассказал Гордон.
Журналист сообщает, что белорусский президент пообещал дать "зеленый свет" прокуратуре и правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить экстрадицию преступников в Украину и в Россию.
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. По данным российской "Новой газеты", по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК "Вагнера".
- Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.