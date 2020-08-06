Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал способствовать экстрадиции российских наемников на территорию Украины.

Источник: журналист Дмитрий Гордон после разговора с Лукашенко, которого цитирует "Радыё Свабода"

Детали: Зеленский попросил Лукашенко передать Киеву участников боевых действий в Донбассе, рассказал Гордон.

Журналист сообщает, что белорусский президент пообещал дать "зеленый свет" прокуратуре и правоохранительным органам республики, чтобы обеспечить экстрадицию преступников в Украину и в Россию.

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