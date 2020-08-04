Лукашенко – россиянам: Прекратите врать, "вагнеровцы" все рассказали

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

Источник: послание Лукашенко к народу Беларуси накануне президентских выборов

Прямая речь: "Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию отдельных наших особо "свядомых" интернет-каналов по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси. Каких только там нет выводов… Дошли до того, что аж два президента договорились. Так вот: это очень опасный и сильный сигнал.

И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию! Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда. Потому что на границе, выезжая – а российская граница закрыта – им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул.

Я плохой, может быть, географ, я не понимаю: чего в Африку лететь через северный полюс? Ведь запросто можно из Новороссийска, из Крыма, в конце концов – махнул и там, в Стамбуле. Чего через Беларусь? А еще моднее – в Ливию или еще куда-то.

Не слушайте этого вранья. Это вранье никому не надо.

Мы имеем свою страну, страна имеет законы. Кому как не нашим родным братьям-россиянам и руководство не знать эти законы?..

Мы по-человечески относимся к этим ребятам – и мы получили от этого определенный эффект: они рассказали все.

Поэтому прекратите врать и месить всякую мешанину в средствах массовой информации. Вы же уже опозорились: сначала Стамбул, потом нет – не Стамбул, Венесуэла, вчера уже позвонили "нет, уже не Венесуэла, сами пока не знаем, куда (должны были лететь боевики)". Мы знаем.

Мы – родные люди. Белорусы, украинцы, россияне, поляки, евреи – мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия, не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".

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