Министерство финансов России предложило сократить расходы бюджета на развитие оккупированного Крыма в 2021 и 2022 году на общую сумму в 17,6 миллиарда рублей.

Источник: "РИА Новости" со ссылкой на документ "Методика расчёта предельных бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности"; другие российские СМИ

Детали: Речь идёт об урезании финансирования госпрограммы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" в 2021-2022 гг.

В 2014 году, после оккупации, правительство России приняло федеральную целевую программу по развитию Крыма и Севастополя сроком действия до 2020 года на сумму свыше 800 миллиардов рублей. В 2018 году оно продлило ее до 2022-го, а в 2020-м – до 2024-го.

Теперь Минфин РФ рассчитал, что финансирование программы "Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя" следует сократить: на 8,5 миллиарда рублей до 76,1 миллиарда рублей – в 2021 году, на 9,1 миллиарда рублей до 82,3 миллиарда рублей – в 2022-м.

Согласно той же методике расчёта, в 2021-2023 годах расходы на развитие Дальнего Востока может быть сокращено на 11,1 миллиарда рублей, на развитие Северного Кавказа – на 5,4 миллиарда рублей, на развитие Арктической зоны – на 10,9 миллиона рублей.