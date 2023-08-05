Оккупанты жалуются на беспилотник, который движется возле Севастополя

Оккупационные "власти" аннексированного Крыма заявили, что в севастопольской морской зоне, в открытом море, флот обнаружил надводный беспилотник, который в данный момент продолжает движение.

Источник: так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев

Детали: По его словам, якобы принимаются все необходимые меры по его уничтожению.



В связи с этим принято решение об "ограничении движения яликов из Балаклавы на пляжи и обратно".

Оккупанты пишут, якобы ситуация находится "под контролем флота", а эвакуировать людей с пляжей не будут.