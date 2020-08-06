Судье ВАКС предоставили круглосуточную охрану из-за угроз

Одному из судей Антикорсуду выделили круглосуточную охрану из-за угроз ему и его семье.

Источник: пресслужба ведомства

Дословно: "Подчеркнуто пренебрежительное отношение к лицам, которые выполняют сложнейшую функцию государства, разжигает ненависть к профессии судьи, трансформируется в акты агрессии.

Сейчас один из судей ВАКС из-за угроз ему и его семье обеспечен личной круглосуточной охраной, еще по двум фактам угроз судьям проводится проверка ".

Что было раньше: Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич заявляла, что ни на нее, ни на судей никто не влияет и не давит, а если такое произойдет, то суд заявит об этом публично.