Facebook разрешил сотрудникам работать дома еще год

Соцсеть Facebook разрешила своим сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

Источник: CNN

Дословно: "Полагаясь на инструкции от государственных экспертов в области здравоохранения, и после консультаций внутри компании, мы приняли решение разрешить нашим сотрудникам работать удаленно в июле 2021".

Напомним: