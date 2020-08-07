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Facebook разрешил сотрудникам работать дома еще год

Пятница, 7 августа 2020, 04:27

Соцсеть Facebook разрешила своим сотрудникам работать из дома до июля 2021 года.

Источник: CNN

Дословно: "Полагаясь на инструкции от государственных экспертов в области здравоохранения, и после консультаций внутри компании, мы приняли решение разрешить нашим сотрудникам работать удаленно в июле 2021".

Напомним:

  • Руководство соцсети Twiiter не откроют свои офисы раньше сентября и уже позволило своим сотрудникам работать из дома всегда.

Темы: коронавирускарантин


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