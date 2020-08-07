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Лидеры ЕС призвали страны блока предоставить помощь Ливану

Пятница, 7 августа 2020, 09:45

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали страны блока предоставить помощь Ливану в связи с разрушительным взрывом в Бейруте.

Об этом говорится в их совместном письме к членам Европейского совета, с которым ознакомилась "Европейская правда".

В письме Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель отмечают, что благодарны странам, которые сразу по собственной инициативе пообещали помочь Ливану и уже оказывают помощь, в том числе через активированный механизм гражданской защиты ЕС.

"Мы должны помнить о тесном партнерстве между ЕС и Ливаном. Это страна стратегического значения, которая приняла наибольшее количество беженцев на душу населения", - напоминают лидеры.

Они отмечают, что ЕС уже предоставлял Ливану поддержку в связи с приемом беженцев и пандемией коронавируса, но после разрушительного взрыва страна оказалась в значительно худшей ситуации и нуждается в масштабной помощи.

"В ситуации огромных гуманитарных потребностей и необходимости восстановления наша солидарность, как и всего международного сообщества, нужна более чем когда-либо. Это в наших общих интересах - действовать сейчас, чтобы уменьшить последствия этой трагедии.

Призываем вас усилить поддержку ваших стран для Ливана - как с точки зрения неотложных нужд, так и с долгосрочной перспективой для восстановления страны", - пишут лидеры.

Они добавляют, что власти ЕС обеспечат надлежащую координацию оказания помощи через механизмы ЕС.

Как известно, во вторник вечером в порту ливанской столицы Бейрута произошел большой взрыв. Взрывная волна была настолько мощной, что выбила окна в домах по всему городу и опрокинула автомобили.

Позже стало известно, что взорвались 2750 тонн нитрата аммония, которые хранились в порту 6 лет. Опасный груз прибыл в столицу Ливана на корабле Rhosus, который принадлежит российскому предпринимателю Игорю Гречушкин.

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана, число погибших в результате взрыва возросло до 137, а раненых - до около 5000. Десятки людей считаются без вести пропавшими. В результате взрыва погибла сотрудница посольства Германии, серьезно пострадала супруга посла Нидерландов и несколько сотрудников посольства.

Взрыв оставил без крова 300 000 человек, нанесенный ущерб оценивается в более $ 3 млрд.

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Темы: ЛиванвзрывЕС
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