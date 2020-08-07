Лідери ЄС закликали країни блоку надати допомогу Лівану

Президент Європейської ради Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликали країни блоку надати допомогу Лівану у зв’язку з руйнівним вибухом у Бейруті.

Про це йдеться у їхньому спільному листі до членів Європейської ради, з яким ознайомилася "Європейська правда".

У листі Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель зазначають, що вдячні країнам, які одразу з власної ініціативи пообіцяли допомогти Лівану і вже надають допомогу, у тому числі через активований механізм цивільного захисту ЄС.

"Ми маємо пам’ятати про тісне партнерство між ЄС та Ліваном. Це країна стратегічної ваги, яка прийняла найбільшу кількість біженців на душу населення", - нагадують лідери.

Вони зазначають, що ЄС вже надавав Лівану підтримку у зв’язку з прийняттям біженців та пандемією коронавірусу, але після руйнівного вибуху країна опинилась у значно гіршій ситуації та потребує масштабної допомоги.

"У ситуації величезних гуманітарних потреб та необхідності відбудови наша солідарність, як і всієї міжнародної спільноти, потрібна більше ніж будь-коли. Це у наших спільних інтересах - діяти зараз, щоб зменшити наслідки цієї трагедії.

Закликаємо вас посилити підтримку ваших країн для Лівану - як з точки зору невідкладних потреб, так і з довгостроковою перспективою для відбудови країни", - пишуть лідери.

Вони додають, що органи влади ЄС забезпечать належну координацію надання допомоги через механізми ЄС.

Як відомо, у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.

Пізніше стало відомо, що вибухнули 2750 тонн нітрату амонію, які зберігалися в порту 6 років. Небезпечний вантаж прибув у столицю Лівану на кораблі Rhosus, який належить російському підприємцю Ігорю Гречушкіну.

За останніми даними від Міністерства охорони здоров'я Лівану, кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 137, а поранених - до близько 5 тисяч. Десятки людей вважаються безвісно зниклими. Внаслідок вибуху загинула співробітниця посольства Німеччини, серйозно постраждала дружина посла Нідерландів та декілька працівників посольства.

За останніми даними, вибух залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад $3 млрд.