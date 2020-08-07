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В Минске задержали диджеев провластного праздника: включили "Перемен" Цоя

Пятница, 7 августа 2020, 10:47
Фото news.tut.by

В Минске на организованный властями праздник пришли многочисленные сторонники соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской, устроили флэш-моб с ленточками и включили песню Виктора Цоя "Перемен". Диджеев мероприятия задержали.

Источник: Deutsche Welle   

Детали: Отмечается, что все шесть площадок, отведенных в Минске для предвыборной агитации, 6 августа оказались занятыми под городские мероприятия.

Из-за этого Тихановская отменила анонсированный митинг-концерт. Вместо него приняли решение устроить небольшой флэш-моб с белыми ленточками на семейном празднике "Калейдоскоп творчества", организованном властями в Киевском сквере.  

Тихановскую ожидали несколько тысяч человек, но ни она, ни представительницы объединенных штабов Мария Колесникова и Вероника Цепкало в назначенное для флешмоба время не появились.

 
Фото news.tut.by

Однако около 19:00 из звукоусилителей вместо аккордеона внезапно зазвучала песня группы "Кино" Виктора Цоя "Перемен". Собравшиеся начали подпевать, многие подняли вверх руки с белыми браслетами и ленточками.

Издание отмечает, что мужчины чиновного вида, которые распоряжались на празднике, явно растерялись и пропустили несколько куплетов песни, но потом картинно вырвали провода из звукоусиливающей аппаратуры, а ОМОН оттеснил всех от сцены.

Люди в это время скандировали: "Перемен!", "Света!", "Верам! Можам! Пераможам!" и "Жыве Беларусь!" 

Некоторые требовали продолжения концерта, но явно имели в виду песни Цоя, а не запланированную властями советскую эстраду, потому что, когда через полчаса починили пульт и включили записи, люди принялись скандировать: "Позор!".

Диджеи мероприятия из Дворца детей и молодежи Кирилл Голанов и Владислав Соколовский сообщили, что их обвинили в срыве семейного праздника "грязной политикой" и сказали им, что "они свободны".

Через несколько часов правозащитный центр "Весна" сообщил, что оба диджея задержаны.

О других задержаниях участников акции не сообщается.

Позже стало известно, что Голанов нашелся в изоляторе временного содержания. Местонахождение Соколовского пока неизвестно. 

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Темы: Беларусьакциивиборы


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