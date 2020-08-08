Во Львове из-за вспышки коронавируса закрыли сервисный центр МВД
Суббота, 8 августа 2020, 04:24
Сервисный центр Министерства внутренних дел №4641, расположенный во Львове, закрыли на карантин из-за выявления заболевания COVID-19 у сотрудников.
Источник: сайт регионального сервисного центра МВД в Львовской области
Детали: Отмечается, что по той же причине закрыт также сервисный центр МВД в городе Новояворовск Львовской области.
Всем, кто зарегистрировался в онлайн-очередь, предлагают обратиться со своим талоном в любой другой сервисный центр МВД в области. Их там должны обслужить при условии предварительной записи по телефону выбранного территориального сервисного центра.
Украинская правда