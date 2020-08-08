У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС

Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ №4641, розташований у Львові, закрили на карантин через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників.

Джерело: сайт регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

Деталі: Зазначається, що з тієї ж самої причини закритий також сервісний центр МВС у місті Новояворівськ Львівської області.

Усім, хто зареєструвався в онлайн-чергу, пропонують звернутися зі своїм талоном в будь-який інший сервісний центр МВС в області. Їх там повинні обслужити за умови попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру.