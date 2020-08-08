Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС

Субота, 8 серпня 2020, 04:24
У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС

Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ №4641, розташований у Львові, закрили на карантин через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників.

Джерело: сайт регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

Деталі: Зазначається, що з тієї ж самої причини закритий також сервісний центр МВС у місті Новояворівськ Львівської області.

Усім, хто зареєструвався в онлайн-чергу, пропонують звернутися зі своїм талоном в будь-який інший сервісний центр МВС в області. Їх там повинні обслужити за умови попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру.

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працює ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
Усі новини...
Реклама: