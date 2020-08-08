Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС

Субота, 8 серпня 2020, 04:24

Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ №4641, розташований у Львові, закрили на карантин через виявлення захворювання COVID-19 у співробітників.

Джерело: сайт регіонального сервісного центру МВС у Львівській області

Деталі: Зазначається, що з тієї ж самої причини закритий також сервісний центр МВС у місті Новояворівськ Львівської області.

Усім, хто зареєструвався в онлайн-чергу, пропонують звернутися зі своїм талоном в будь-який інший сервісний центр МВС в області. Їх там повинні обслужити за умови попереднього запису за телефоном обраного територіального сервісного центру.

Українська правда
Теми: коронавірусЛьвівМВС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоБілорусь депортувала двох українських журналістів

Новини 7 серпня: коронавірусні антирекорди, справа Коломойського

Уряд працюватиме у надзвичайному режимі через погіршення ситуації з COVID

відеоМінюст продає в’язницю за 3,5 км від моря

Путін і Лукашенко поговорили про затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Зеленський про Татарова: Залишилося багато нормальних, які не побігли за Януковичем

Усі новини...
коронавірус
ЄС знову не вніс Україну до переліку держав, яким відкриває кордони
Уряд працюватиме у надзвичайному режимі через погіршення ситуації з COVID
Луцьк та Тернопіль вийшли з "червоної" зони
Останні новини
04:24
У Львові через спалах коронавірусу закрили сервісний центр МВС
03:38
"Вагнерівці" в Білорусі: в РФ заявили, що це провокація "третьої країни"
02:45
Росія, Китай та Іран можуть втрутитися в американські вибори – розвідка США
01:56
У компанії, яка вивезла ванти з Подільського мосту, проходять обшуки - "Чесно"
01:11
фотоБілорусь депортувала двох українських журналістів
00:44
ФотоВ Індії розбився літак з евакуйованими через коронавірус пасажирами
00:04
Ліга чемпіонів: "Реал" та "Ювентус" залишають турнір на стадії 1/8 фіналу
23:58
фото, відеоУ Мінську "велопробіг солідарності" закінчився жорсткими затриманнями
23:24
ЄС знову не вніс Україну до переліку держав, яким відкриває кордони
22:41
оновленоЗатриманих у Білорусі журналістів депортують
Усі новини...