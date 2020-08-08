Число заражений коронавирусом в мире превысило 19,5 млн
Суббота, 8 августа 2020, 05:20
За время пандемии COVID-19 во всем мире диагностировано свыше 19,5 миллиона случаев новой болезни.
Источник: данные сайта Worldometer
Детали: Только за минувшие сутки, 7 августа, в мире зафиксированы 283 тысячи новых заражений.
От осложнений, вызванных вирусом, уже умерли 724 тысячи пациентов, из них 6,4 тысячи за прошлые сутки.
Успешно перенесли болезнь и вылечились 12,5 миллиона людей.
В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 34-м месте этого антирейтинга.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинская правда