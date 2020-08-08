Число заражений коронавирусом в мире превысило 19,5 млн

За время пандемии COVID-19 во всем мире диагностировано свыше 19,5 миллиона случаев новой болезни.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: Только за минувшие сутки, 7 августа, в мире зафиксированы 283 тысячи новых заражений.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерли 724 тысячи пациентов, из них 6,4 тысячи за прошлые сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились 12,5 миллиона людей.

В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 34-м месте этого антирейтинга.

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