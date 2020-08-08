Степанов инициирует усиление контроля за карантинными мерами

Министр здравоохранения Максим Степанов будет инициировать усиление контроля за соблюдением карантинных мер в Украине.

Источник: Степанов на брифинге в субботу

Детали: Министр сообщил, что за минувшие сутки было установлено сразу два антирекорда по распространению коронавируса в Украине – по количеству новых случаев (1489) и по количеству госпитализированных (294).

Степанов напомнил, что в госпитализации нуждаются люди, которые имеют тяжелое или средней тяжести течение коронавирусной болезни. Также он обратил внимание на высокое количество умерших за сутки – 27 человек.

Прямая речь: "Мы видим очень существенное ухудшение ситуации. Я буду обращаться к своим коллегам, которые отвечают за контроль всех наших мер, в отношении ограничительных мер".

"Я как министр здравоохранения буду обращаться по усилению контроля за всеми правилами, которые установлены в нашей стране, за всеми ограничительными мерами".

Детали: Министр сообщил, что за минувшие сутки в целом было осуществлено 39 869 тестирований на коронавирус, из них 19 327 исследований методом ПЦР, а также 20542 методом ИФА.

Что предшествовало: За прошедшие сутки, 7 августа, в Украине выявлено 1489 новых случаев коронавируса. При этом 27 человек умерло, 600 – выздоровело.

Динамику эпидемии COVID-19 в Украине и мире можно проследить на инфографике "Украинской правды".

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