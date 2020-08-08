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Кабмин поручил усилить контроль за контактами больных COVID-19

Суббота, 8 августа 2020, 14:20
kmu.gov.ua

Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19.

Источник: премьерминистр Денис Шмыгаль в Facebook по итогам внеочередного заседания Кабмина в субботу

Дословно: "Во исполнение поручения президента министр здравоохранения Максим Степанов подробно отчитается о готовности больниц второй волны, которые будут принимать больных коронавирусом. Такая статистика должна быть представлена ​​по каждой области и учитывать количество койкомест, обеспеченность средствами индивидуальной защиты, лекарствами, кислородом и медицинским персоналом.

Кроме того, Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, заболевших COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией. Это позволит нам более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний".

Детали: Шмыгаль также сообщил о решении правительства по ограничению пересечения пунктов пропуска с временно оккупированным Крымом.

Кроме того, правительство на заседании в субботу утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану в связи со взрывом в порту Бейрута.

Украинская правда
Темы: ШмыгальКабинет министровкоронавирускарантин


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