Ослаблять карантин не готовы Киев и еще 10 регионов – МОЗ

Киев и еще 10 регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных мер.

Источник: Минздрав по состоянию на 8 августа

Детали: Критериям для ослабления карантина не соответствует Киев, Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области. Также к таким регионам отнесены временно оккупированные Автономная Республика Крым и город Севастополь.

Так, Киев не отвечает критериям по показателю динамики роста случаев инфицирования COVID-19 – он составляет 32,74% при верхней границе 10%. На Киевщине превышен этот же показатель (17,87%).

На Волыни, в Ивано-Франковской и Черниговской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19, он составляет более 11%.

Одесская, Ровенская и Харьковская области превышают критерии по двум показателям – динамики роста и выявления случаев инфицирования.

Черновицкая область не отвечает критериям сразу по трем показателям – динамики роста, выявления случаев инфицирования, а также загруженности коек в больницах.