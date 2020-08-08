Ослаблять карантин не готовы Киев и еще 10 регионов – МОЗ
Киев и еще 10 регионов Украины не готовы к ослаблению карантинных мер.
Источник: Минздрав по состоянию на 8 августа
Детали: Критериям для ослабления карантина не соответствует Киев, Киевская область, а также Волынская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Черновицкая и Черниговская области. Также к таким регионам отнесены временно оккупированные Автономная Республика Крым и город Севастополь.
Так, Киев не отвечает критериям по показателю динамики роста случаев инфицирования COVID-19 – он составляет 32,74% при верхней границе 10%. На Киевщине превышен этот же показатель (17,87%).
На Волыни, в Ивано-Франковской и Черниговской областях превышен коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19, он составляет более 11%.
Одесская, Ровенская и Харьковская области превышают критерии по двум показателям – динамики роста и выявления случаев инфицирования.
Черновицкая область не отвечает критериям сразу по трем показателям – динамики роста, выявления случаев инфицирования, а также загруженности коек в больницах.