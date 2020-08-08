Штаб говорит о 4 "огневых провокациях боевиков, ВСУ в ответ не стреляют

С начала текущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации совершили 4 обстрела, на которые украинские военные не отвечали.

Источник: вечерняя сводка штаба ООС по состоянию на 17:00

Детали: От начала текущих суток на участках ответственности украинских подразделений в районе проведения операции, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 5 нарушений договоренностей о прекращении огня. В частности, по одному выстрелу из автоматического станкового гранатомета враг совершил около Попасной и Гнутового, а из подствольного гранатомета – неподалеку Шумов. Также из стрелкового оружия противник выстрелил вблизи Новоалександровки.

При этом в утреннее время заметили одно нарушение противником договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ – вблизи оккупированного населенного пункта Пикузы враг осуществлял инженерные работы.

Дословно: "Зафиксировано 5 нарушений договоренностей, которые были достигнуты по итогам Трехсторонней контактной группы. В частности, 4 огневые провокации.

Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских армейцев. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет. На всех других участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали".